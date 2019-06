Com Pabllo Vitar e Majur, Emicida lança nova música; assista

O rapper Emicida lançou nesta terça-feira (25) sua nova música, "AmarElo", que conta com a parceria das cantoras Majur e Pabllo Vittar. O clipe foi gravado no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro.

A canção mistura versos de "Sujeito de Sorte", do cantor Belchior, com um poema do próprio Emicida, "Permita Que Eu Fale". "A ideia é que as pessoas observem ao redor e se enxerguem maiores do que os seus problemas, independente de quais sejam", disse o rapper em entrevista ao UOL.

Majur, cantora não-binária, e Pabllo Vittar, drag queen, se juntam a Emicida (não por acaso) no mês do Orgulho LGBT+, evidenciando uma aproximação do cantor com diversos tipos de causa.

"AmarElo" também é o nome do próximo álbum do artista, que tem previsão de lançamento para este ano. Além desta faixa, a canção "Eminência Parda", divulgada no mês passado, também estará no disco.

O trio se apresentará ao vivo na próxima semana, dia 3 de junho, durante a gravação do MTV Miaw (Millennial Awards).

Assista: