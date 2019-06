BIG Festival 2019: Feira de jogos independentes invade a avenida Paulista

A cada ano surgem mais desenvolvedoras independentes produzindo jogos de videogame. Alguns deles são inclusive aclamados entre público e crítica, como Celeste (2018) e Shovel Knight (2014).

A partir desta quinta-feira (27), a cidade de São Paulo recebe a sétima edição do BIG Festival, que reúne um catálogo de 75 títulos independentes produzidos na América Latina. O evento acontece no Club Homs, na avenida Paulista, até o dia 30 de junho, das 10h às 22h. A entrada é gratuita.

A feira conta com estandes para aproveitar os jogos, além de palestras de diferentes áreas do mercado, desde o desenvolvimento dos jogos até o expressivo cenário dos eSports. Um dos destaques é o painel com Chris Perrella, que trabalhou em Spider-Man (2018).

Uma competição em parceria com o Facebook dará 30 horas para dez equipes criarem o melhor jogo possível, que passará pela avaliação de um júri. Os frequentadores também poderão testar o trabalho dos candidatos.

Quem gosta de cosplay poderá entrar na competição pela melhor fantasia. Os cinco vencedores levarão uma bolsa da Live Arena. Antes de abrir para o público geral, o BIG Festival 2019 terá um dia fechado para mídia especializada, nesta quarta (26).

