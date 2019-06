Afastada das telas após problemas com drogas, Amanda Bynes se forma em Moda

A atriz Amanda Bynes comemorou, na última segunda-feira (24), a formatura no curso de Design de Moda no Fashion Institute of Design and Merchandising, em Los Angeles.

"Formanda da FIDM 2019", escreveu a atriz na legenda de uma imagem em que ela aparece de beca e capelo. O registro foi publicado no Twitter oficial da atriz.

Aos 33 anos, Amanda começou a carreira ainda criança e está afastada das telas desde 2010, quando atuou no filme "A Mentira". A atriz enfrenta problemas com abuso de drogas desde a adolescência e passou por clínicas de reabilitação.

A mais recente internação foi no início deste ano. Amanda buscou aconselhamento para lidar com sintomas de depressão e ansiedade que se intensificaram desde que ela falou publicamente do desejo de voltar a trabalhar como atriz. Ela se matriculou na graduação em 2014.

Entre seus principais filmes estão "Tudo que uma Garota Quer" (2003), "Ela é o Cara" (2006) e "Hairspray" (2007).