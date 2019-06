Vikings: Novo teaser confirma Lagertha como rainha e deixa fãs intrigados

Este texto contém spoilers!

Com retorno marcado para o fim deste ano, “Vikings” lançou mais um teaser intrigante da sua sexta e última temporada.

Na semana passada, Katheryn Winnick publicou um vídeo nas suas redes sociais, no qual sua personagem, Lagertha, promete lutar por Kattegat com todas as suas forças. Confira:

"Esse é o meu reino.

Eu governo Kattegat.

E devo protegê-lo e cuidar do meu povo.

Principalmente agora que devemos esperar por outro ataque do rei Harald. Você entende?"

No fim da quinta temporada, após uma batalha difícil, Bjorn (Alexander Ludwig) foi coroado rei de Kattegat pela própria mãe. No entanto, o novo teaser abre um importante questionamento: Por que Bjorn não governará e Lagertha tomará as rédeas da situação?

Em entrevista ao TV Guide, o criador Michael Hirst havia falado sobre uma tentativa frustrada de “aposentadoria” da guerreira.

“Terá uma reunião no começo do primeiro episódio da 6ª temporada em que os vencedores da batalha por Kattegatt decidem o que vão fazer e ela (Lagertha) diz que vai se aposentar, que já fez o suficiente, que está cansada, que ela quase morreu, que as pessoas que ele amava estão mortas. E todo mundo está um pouco surpreso com isso. (…) Poderia ela realmente se aposentar desta vida? Ela não conseguirá voltar a ser a agricultora da primeira temporada. Ela até tentará integrar uma pequena comunidade para voltar às origens, mas seu passado lendário não deixará isso funcionar e será impossível fugir”, revelou.

Qual evento irá mudar a decisão de Lagertha e obrigá-la a guerrear novamente?