Que tal conhecer Sandy e Júnior? Concurso no Instagram seleciona fãs para ir ao camarim durante turnê

Após a correria para conquistar os ingressos da turnê comemorativa de 30 anos da dupla Sandy & Júnior, os irmãos mais queridos da música pop reservaram uma surpresa para os fãs que vão aos shows em Salvador, Fortaleza e Brasília (por enquanto) da turnê "Nossa História".

"A gente amaria abraçar todo mundo da plateia e tirar foto, mas como (ainda bem!) vocês são MUITOS, queremos convidar alguns pra representarem a 'Nossa História' no camarim", escrevera os irmãos em posts no Instagram. Para participar, basta publicar uma foto na rede social e contar sua história, colocando a hashtag #NossaHistóriaSJ correspondente ao local do show (#NossaHistóriaSJSalvador, #NossaHistóriaSJFortaleza ou #NossaHistóriaSJBrasília).

A ideia é selecionar dez pessoas por show. A seleção e orientação dos escolhidos vai ser feita pela equipe da dupla e tudo vai ser anunciado no próprio Instagram.

Para quem vai em outras capitais, a dica é se acalmar: "Antes que nos perguntem: sim, a ideia é fazermos este convite para outros shows da turnê, só que mais pra frente!", avisaram.

Em São Paulo, os shows estão marcados para 24 e 25 de agosto e em 12 e 13 de outubro, sempre no Allianz Parque. Outras capitais que recebem os shows, são Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Belém e Porto Alegre.