Autora faz 'vaquinha' para lançar livro infantil sobre arquitetura de Porto Alegre

Rememorar a história arquitetônica da capital gaúcha para crianças tem sido a tarefa das três mulheres responsáveis pelo livro “Porto Alegre na palma da mão: a evolução urbana da cidade para quem (ainda) não é urbanista”. O projeto, sem fins lucrativos, busca transformar o Centro Histórico em um ponto de interesse para os pequenos.

Com cerca de 100 páginas, o livro é escrito por Ana Paula Alcantara, que nasceu em Lisboa, mas adotou Porto Alegre como sua cidade. Além de histórias, a publicação também conta com nove mapas anexos, com roteiros a serem feitos por crianças e responsáveis no centro da capital.

A autora conta que a intenção é que o trabalho sirva como uma “sementinha” da percepção do espaço em que a criança vive, e que cresça junto com ela. “A ideia é levar a história da nossa cidade para as crianças, que serão as responsáveis por cuidar dela no futuro”, destaca Ana Paula Alcantara.

A remuneração das duas profissionais que acompanham Ana Paula no projeto, a ilustradora Bia Dorfman e a editora gráfica Ethel Kawa, e o custo de impressão obrigam um investimento no livro. Por isso, um financiamento coletivo foi lançado. Com valores diferentes, é possível colaborar com a produção da publicação e receber diferentes recompensas.

A meta, de pouco mais de R$ 40 mil, encerra em menos de um mês. Até o momento, o valor arrecadado se aproxima dos R$ 13 mil. De acordo com a autora, caso a meta seja atingida, serão distribuídos exemplares a todas as escolas públicas de Porto Alegre. No site do Catarse, estão listadas as diferentes formas de ajudar o projeto.