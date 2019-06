Patrícia Abravanel questiona Silvio Santos: 'Sério que você deu uns beijinhos na Hebe Camargo?'

Repercutindo polêmica levantada em entrevista de Jorge Kajuru a Antonia Fontenelle, Patrícia Abravanel resolveu questionar o pai, Silvio Santos, durante o "Jogo das Confissões", exibido na noite do último domingo (23).

Leia mais:

Grátis em SP: Faculdade de Direito do Largo São Francisco recebe concerto de Mahler

Em novo álbum, Bruce Springsteen mergulha no interior americano

Há algumas semanas, em vídeo no YouTube, o jornalista esportivo e senador (PSB-GO) afirmou que Hebe Camargo (1929-2012) teve um caso com Silvio. "Ah, aquele que trabalhava em São Paulo? Agora é deputado, acho, ou senador. O que ele falou de mim?", quis saber o dono do SBT.

"Que já rolou uns beijinhos com a Hebe. Antes da minha mãe, tá, galera?", disse a apresentadora. "Ah, mas a Hebe Camargo já é há muito tempo, há muitos anos. Eu era mocinho, eu tinha 16 anos, ela tinha 15", disse o Homem do Baú, às gargalhadas.

"Sério que você deu uns beijinhos na Hebe Camargo?", insistiu a filha. Lívia Andrade também entrou na inquisição. "Você catou ou não catou a Hebe? Confessa".

Mas Silvio não deu bola e continuou com o programa. Vale lembrar que, em público, Silvio se recusou a dar o tradicional selinho na apresentadora. "Minha mulher falou que se desquita de mim", justificou. Só para em seguida pedir um beijinho de Gilberto Gil, que não se fez de rogado: