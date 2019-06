Com lotação máxima e filas de três horas, parque temático de Star Wars é aberto ao público em Orlando

O momento pelo qual fãs de Star Wars aguardaram anos já chegou: o Galaxy's Edge, anexo temático da saga no parque da Disney em Orlando, foi aberto ao público nesta segunda-feira (24). Anteriormente, no final de maio, alguns poucos visitantes com reservas especiais puderam conhecer as novas instalações, que recriam ambientes e planetas famosos do universo Star Wars.

Ainda não se trata da inauguração oficial do parque, e é necessário entrar em uma espécie de fila virtual para conseguir visitar o anexo – no entanto, não há garantias. O Galaxy's Edge tem uma lotação máxima, e segundo depoimentos dos visitantes, ela foi atingida em cerca de 20 minutos após a abertura dos portões.

A partir desta segunda, para conhecer o parque é necessário apenas ter um ingresso de entrada para os parques da Disney em Orlando, na Flórida – e muita sorte. Isto porque, de acordo com orientações da organização, a visitação não é garantida e depende do status de lotação do anexo, cuja capacidade máxima não foi divulgada.

Com a lotação, visitantes começaram a ser barrados na entrada menos de meia hora após a abertura, sendo solicitado seu retorno posteriormente.

Para garantir a rotatividade de visitantes, a Disney ainda estipula um tempo máximo de permanência em determinados setores. Na "Cantina de Oga", onde alimentos e bebidas inspiradas no universo intergalático são servidos ao público, cada grupo pode ficar por apenas 45 minutos.

Ainda, determinadas atrações dentro do Galaxy's Edge – como também a "Cantina de Oga" ou a "Oficina de Savi" – tem filas virtuais, nas quais o visitante precisa garantir seu lugar com antecedência por reservas online, com preço à parte.

Divulgação/Disneyland Parks

A integração digital do parque continua no aplicativo oficial da Disney, que pode ser utilizado para acessar as filas e também prever o tempo de espera para conferir cada atração. E, já na abertura, a duração destas impressionou: visitantes relataram um período de espera de até 3 horas para atrações mais populares, como um circuito pela nave Millennium Falcon, reconstruída em tamanho real.

JUST beat the line 😯- Smuggler's Run coming up LIVE @ https://t.co/cGSj13Qxdx #StarWarsGalaxysEdge pic.twitter.com/YzRinNOcQ6 — Streaming The Magic (@StreamingMagic) June 24, 2019

Jornalista da publicação estadunidense The Hollywood Reporter, o visitante Ryan Parker expressou em seu perfil o espanto sobre o volume de pessoas na abertura do Galaxy's Edge. "Uau. O tempo de espera para a atração da Millennium Falcon aumentou para três horas. A Disneylândia abriu há apenas seis minutos", relatou.

Wow. The wait time for the Millennium Falcon ride jumped to three hours. #Disneyland opened just six minutes ago. #GalaxysEdge pic.twitter.com/e72uPGYy2U — Ryan Parker (@TheRyanParker) June 24, 2019

Com uma área de mais de 56 mil metros quadrados, o anexo já é o maior acrescentado aos parques da Disney, superando o parque temático de Toy Story.

