MasterChef Brasil: Juliana e Helton superam antipatia, formam dupla e 'quebram' a web

Juliana N e Helton estão longe de ser os maiores #bffs desta edição do #MasterChefBR, mas no episódio deste domingo, 23, eles tiveram que deixar o "ranço" para continuar na disputa pelo título do talent show culinário.

Na segunda prova, os cozinheiros foram divididos em duplas. Como Juliana e Helton foram os piores no desafio do prato com grão como grande protagonista, eles tiveram que trabalhar juntos.

O objetivo era preparar uma lasanha que representasse as ideias dos dois, mas somente um podia cozinhar por vez. Enquanto eles se alternavam no fogão, acabaram soltando uma ou outra alfinetada para o delírio dos internautas, que ficaram enlouquecidos com a parceria.

No final, o resultado foi melhor que o esperado. A receita apresentada pelos dois foi considerada a melhor na opinião de Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella.

Nas redes sociais, os usuários comemoram a vitória, mas teve muita gente que deixou claro que a torcida pela parceria não deve ir muito mais longe. O jeito é esperar para ver, não é mesmo?

Veja os melhores memes do episódio:

Masterchef dando a camisa da união pro helton e juliana #MasterChefBr pic.twitter.com/7EEvVwnxtl — Gabi (@gabic0rrea) June 23, 2019

A discórdia chegando nessa prova de dupla entre Elton e Juliana #MasterChefBR pic.twitter.com/Fps0Kh0STF — Fernando Cardoso l @fernandocrdso (@FrNandol7) June 23, 2019

Gente o Helton vai cozinhar com a Juliana eu tô morrendo#MasterChefBR pic.twitter.com/YOCQX3Xaqu — SatanÁries (@danimkr) June 23, 2019

eu esperando a baixaria que vai ser juliana e helton como dupla #MasterChefBR pic.twitter.com/2bR8ylRTac — ingryd (@gaingryd) June 23, 2019

O Helton chegando depois dos 10 minutos da Juliana #MasterChefBr pic.twitter.com/Og614olJ3H — Bruno Ferreira (@brunohferreira_) June 23, 2019

Helton e Juliana vão ser uma dupla eu e os chefs tamo como: #MasterChefBR pic.twitter.com/jmQQBs24ps — 🍉🍬🍾°° (@Larissa86947327) June 23, 2019

Helton recebendo a notícia que vai cozinhar com a Juliana kkkkkkkkk: #MasterChefBR pic.twitter.com/CBfW88vNBW — Lore 🐻 (@lorib3ar) June 23, 2019

#MasterChefBR

Finalmente descobrimos o estopim para o desastre de Chernobyl pic.twitter.com/TeuEhoidvR — Lucas Andrade (@LucasAn55083984) June 23, 2019

a paz mundial em uma imagem#MasterChefBR pic.twitter.com/xEtFPje3lw — Anderson José (@andersonjosepor) June 24, 2019