Kylie Jenner perde exclusividade de marca de cosméticos para Kylie Minogue

A cantora australiana Kylie Minogue e a modelo norte-americana Kylie Jenner, da família Kardashian, chegaram ao fim de uma longa batalha judicial pelo uso legal do nome "Kylie" como marca – ambas possuem linhas de cosméticos que utilizam o nome.

Em 2014, Jenner entrou com pedido de exclusividade do uso da marca em seus empreendimentos no ramo da moda e dos cosméticos. Hoje, a empresa que começou com um produto único – os "lip kits", sets contendo gloss, lápis e batons – já atingiu um faturamento de US$ 900 milhões, gerando à caçula dos Kardashian um patrimônio líquido bilionário apontado pela revista Forbes.

No entanto, antes dela, Minogue já havia utilizado "Kylie" para produtos similares, como roupas, fragrâncias e até móveis. A defesa da cantora foi rápida em contestar o pedido, chegando a alfinetar a modelo com uma lista de motivos pelos quais ela não deveria receber exclusividade da marca.

Em uma das razões, a relevância pública de Minogue e Jenner é comparada, com a última sendo chamada de "personagem secundária de reality show" – em alusão à sua participação, desde a adolescência, do programa Keeping Up with the Kardashians.

Anos depois, a jovem foi derrotada e teve seu pedido de exclusividade negado, mas recorreu da decisão. O US Patent and Trademark Office, setor do governo estadunidense responsável pelo registro de marcas e a concessão de patentes, reiterou, negando mais uma vez o registro de "Kylie" a Jenner.

Agora em 2019, a popstar de Melbourne aproveitou a ocasião de sua turnê Step Back in Time para lançar uma linha de maquiagens, com seis produtos, já disponível para compra em seu site oficial. Apesar da gama reduzida de cosméticos, Minogue conta com preços bem mais acessíveis do que a Kylie Cosmetics, mantida por Jenner: todos os produtos estão a venda por menos de US$ 30.