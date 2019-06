Genética abençoada! Rafa Brites mostra tanquinho do filho de 2 anos

Rafa Brites impressionou quando, poucos meses após o parto do primeiro filho, Rocco, apareceu na capa de uma revista feminina com uma barriga cheia de gominhos, toda musculosa. Além da correria do pós-parto, a ex-repórter do Vídeo Show creditou a boa forma à genética. Agora, com uma foto recente do garoto ela 'provou' o que estava dizendo. Rocco, de apenas 2 anos, tem um tanquinho de dar orgulho.

"Quando eu falo pra vocês que eu sempre tive quadrados na barriga. Que eu tinha músculos desde pequena… Que é genéticooooo… ninguém acredita. Acho que taí a minha prova genética. É engraçado de ver, né???", escreveu ela. "Felipe Andreoli, a cara pode ser sua, mas a barriga", divertiu-se ela, em recado ao marido.

Rafa também fez questão de reforçar que ela não estava se gabando. "Sobre eu ter ou não quadrados na barriga não é melhor ou pior que outros corpos.É apenas uma característica, cada um tem a sua. Todas são lindas!", reforçou.