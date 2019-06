Ezra Miller vai gravar filme solo do Flash após 'Animais Fantásticos 3'

Ezra Miller segue como o Flash do Universo DC nos cinemas. Embora boatos dissessem que o ator seria substituído, uma publicação da revista Variety confirma ele como a estrela do filme solo do super-herói.

Ainda segundo o texto, ele deve começar as gravações após o encerramento de sua agenda no terceiro filme da franquia "Animais Fantásticos", que tem previsão de lançamento para novembro de 2021.

O ator interpretou o personagem em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" e "Liga da Justiça". O rendimento do último ficou abaixo do esperado e, por isso, diversos sites começaram a cogitar a saída de Miller do papel.

Contudo, a informação nunca foi confirmada pela Warner Bros. O estúdio mantém o projeto sob sigilo, sem divulgar novidades sobre o longa.

Em março, Miller e o quadrinista Grant Morrison assumiram o roteiro do filme. A ideia era criar uma aventura sombria sobre a história do velocista, mas foi barrada pela Warner, segundo o site We Got this Covered, e acabou substituído pelo roteiro da dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley, de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".