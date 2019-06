Ferrugem deixa o palco após levar bebida no rosto durante show na Bahia

O cantor Ferrugem perdeu a paciência durante show realizado em Cruz das Almas, na Bahia, na noite do último domingo (23). Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o sambista saindo do palco enquanto limpa o rosto.

Segundo a coluna de Leo Dias no UOL, ele foi atingido por uma bebida, atirada da plateia, e ficou muito irritado.

A apresentação fazia parte do festival Forró do Bosque 2019, que teve ainda shows do Calcinha Preta e do Parangolé, entre outras atrações.