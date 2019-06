Fãs criticam sexualização de Billie Eilish após foto com 'decote'

Nascida em 2001, a cantora norte-americana Billie Eilish ainda nem atingiu a maioridade e já está fazendo ondas na cena pop global. Com um estilo único, composto de vocal suave e instrumental inovador, a adolescente tem sido uma das estrelas de maior ascensão nos Estados Unidos. No entanto, não apenas sua música é pauta para discussão do público: a aparência de Billie também chamou a atenção.

Incorporando estéticas da moda urbana, do gótico e do hip hop, a cantora fixou como marca registrada roupas de tamanho muito acima do seu próprio, que parece engolir sua figura juvenil. Em relato pessoal para a campanha "I Speak My Truth", da marca Calvin Klein, Billie revelou o motivo de suas escolhas: "É por isso que eu uso roupas largas. Ninguém pode comentar sobre meu corpo porque eles não viram o que tem por baixo [delas]", explica. "Ninguém pode dizer, 'ela é gostosa', 'ela não é gostosa', 'ela não tem bunda' ou 'ela tem bunda grande'. Ninguém pode falar nada porque ninguém sabe".

No entanto, uma rara aparição de Billie com um visual ligeiramente mais revelador já foi motivo para comoção e discussão nas redes sociais. Em fotos recentes, a garota veste uma simples regata branca, justa, coberta por um grande moletom de mesma cor. As imagens foram reproduzidas por usuários que comentaram sobre o corpo da cantora.

"Billie Eilish é GOSTOSA", escreveu um internauta em sua conta do Twitter. Em seguida, o mesmo ironizou as críticas: "Aparentemente eu não posso achar ela bonita até daqui alguns meses, risos".

Fãs da adolescente foram em sua defesa, levantando o desconforto da cantora em ler comentários sobre seu corpo. "Lembrete casual de que a Billie Eilish, uma garota de 17 anos, disse que deliberadamente veste roupas largas para não ser sexualizada dessa forma por uma cultura misógina que ganha com a sexualização de adolescentes", digitou a autora Nikita Gill, em resposta.

Até o momento, Billie não se posicionou sobre os comentários. Atualmente, a jovem está em turnê promovendo seu mais recente álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".