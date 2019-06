Em novo álbum, Bruce Springsteen mergulha no interior americano

Prestes a completar 70 anos, em setembro, Bruce Springsteen abraçou uma fase artística solitária que culminou na publicação de uma autobiografia, em 2016, e uma série de shows solo na Broadway, entre 2017 e 2018, que resultaram em um especial disponível na Netflix.

Esse mergulho em si mesmo se encerra agora com o lançamento de “Western Stars”, o primeiro álbum totalmente solo do artista desde “Devils & Dust” (2005), que ressalta sua veia de cronista do povo do interior dos EUA.

O último disco de inéditas de Springsteen foi “Wrecking Ball” (2012) – “High Hopes”, lançado dois anos depois, compilava covers e regravações. Naquela ocasião, as letras do roqueiro exalavam engajamento político e crítica a um sistema econômico responsável pela grave crise econômica de 2008.

Esse aspecto mais ativista é posto de lado em “Western Stars” para deixar em primeiro plano as inquietações de pessoas comuns. São elas os “astros do Oeste” aos quais o título do álbum se refere.

Suas histórias podem até ser banais, mas Springsteen sabe transformá-las em poesia, evidenciando a humanidade de seus personagens e provocando identificação entre eles e seus ouvintes.

Há um caroneiro vagando os EUA (“Hitch Hikin”), um ator já velho relembrando seus tempos áureos (“Western Stars”) e um sujeito que abandona tudo para laçar cavalos (“Chasin’ Wild Horses”).

Com uma pegada mais country, as faixas conseguem ser ao mesmo tempo melancólicas e solares, como se ainda houvesse algum tipo de redenção para esses personagens, mesmo que eles não acreditem muito nela.

Springsteen envolve esses relatos em arranjos de corda grandiosos, realçando a beleza de vidas relegadas a notas de rodapé da História.

“Western Stars” é um belo fechamento da fase intimista do roqueiro, que já se prepara para gravar com a E Street Band ainda este ano.