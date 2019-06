A três dias do encerramento, vaquinha para Anima Mundi está longe da meta

O anúncio do fim do patrocínio da Petrobras, revelado em abril, colocou em risco a 27ª edição do Anima Mundi, que aconteceria a poucos meses dali, entre os dias 17 e 21 de julho, no Rio, e 24 e 28 de julho, em São Paulo.

Leia mais:

Em especial da Netflix, Bruce Springsteen mergulha no interior americano

Sem perspectivas de encontrar outro apoiador tão em cima da hora, o maior festival de animação da América Latina resolveu apostar em uma campanha de financiamento coletivo no site Benfeitoria para juntar R$ 400 mil.

A três dias do encerramento, no entanto, a vaquinha ainda está distante de bater a meta. Até o último domingo, foram arrecadados 57% do montante, que cobriria a mostra de filmes no Rio e em São Paulo. Se o valor inicial pleiteado fosse ultrapassado, ele seria usado para custear outras atividades tradicionais, como o Papo Animado e o Anima Fórum.

A campanha é do tipo “tudo ou nada”, ou seja, se os R$ 400 mil não forem alcançados, as doações serão devolvidas e o evento periga não acontecer.

As doações vão de R$ 20 a R$ 50 mil e dão direito a recompensas como camisetas, pôsteres, ilustrações e ingressos para o evento. A campanha pode ser acessada no site benfeitoria.com/animamundi.