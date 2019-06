Angélica adia trabalho ao lado de Xuxa e Eliana após acidente do filho

Benício, 11 anos, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, passou por cirurgia no fim de semana e está se recuperando em um hospital no Rio de Janeiro após um grave acidente enquanto praticava wakeboard na Ilha Grande, região de Angra dos Reis, no Rio.

Leia mais:

Com lotação máxima e filas de três horas, parque temático de Star Wars é aberto ao público em Orlando

Ezra Miller vai gravar filme solo do Flash após ‘Animais Fantásticos 3’

Por conta disso, Angélica precisou adiar um trabalho que vinha sendo esperado pelos fãs há bastante tempo: uma publicidade ao lado de Xuxa e Eliana que seria produzido nesta segunda-feira (24), em São Paulo.

Segundo a coluna do jornalista Leo Dias no UOL, a assessoria de Angélica confirmou o adiamento.

Benício sofreu um traumatismo craniano ao cair e bater a cabeça na prancha. O wakeboard é um esporte aquático em que se usa uma prancha semelhante à do snowboard, puxada por uma lancha.

O Hospital Copa Star, onde o menino foi operado, liberou a seguinte nota:

"O paciente Benício K. Huck foi submetido à neurocirurgia na madrugada do dia 23 de junho, vítima de traumatismo cranioencefálico com afundamento têmporo parietal direito associado a hematoma extradural subjacente ao afundamento. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. O paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico, sem previsão de alta hospitalar no momento", informou o boletim.