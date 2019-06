Séries ‘This Is Us’ e ‘The Good Place’ retornam à programação americana em setembro

A NBC anunciou a data de retorno de suas principais séries para o mês de setembro na televisão americana.

Uma data importante do calendário da NBC é 24 de setembro, dia em que está marcada a estréia da 4 ª temporada de This Is Us. Já no dia 26 de setembro, estreia os últimos episódios de The Good Place.

O co-criador da série, Isaac Aptaker, havia dito que o plano original era que o show se encerrasse depois de três temporadas. Não entanto, o sucesso da comédia protagonizada por Kristen Bell garantiu um quarto ano no canal.

No Brasil, This Is Us é transmitida pelo canal Fox.