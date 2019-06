Presença de affair de Piovani em Portugal irrita Scooby, diz jornal

A relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby não anda nada boa. O surfista não gostou de saber que o novo affair da atriz foi passar uma temporada em Portugal e que está na casa da ex, convivendo com os três filhos dos dois. A informação é do jornal Extra!.

Douglas Silva, que é barman e também trabalha como professor de Muay Thai e DJ, viajou a Europa a convite de Piovani, que prometeu tentar ajudar o novo eleito a conseguir trabalho em eventos na terrinha.

O romance entre o novo casal começou em maio, antes de Scooby e Anitta voltarem a se aproximar e engatarem um namoro. Eles se conheceram quando Luana veio ao Brasil para um trabalho e se encantou por Douglas em uma balada em São Paulo.

Ainda segundo a publicação carioca, Piovani e Scooby não se falaram mais. A loira não só parou de seguir o ex nas redes sociais, como ainda o bloqueou.