Mulher de Will Smith revela já ter feito sexo a três: ‘Isso não é para mim’

A atriz Jada Pinkett Smith revelou que já fez sexo a três, mas que não tem intenção de repetir a experiência. A mulher do ator Will Smith contou que a experiência aconteceu quando ela tinha 20 e poucos anos, quando ainda não era casada com o astro.

As informações foram contadas pela celebridade durante o episódio mais recente do programa Red Table Talk, apresentado por ela em sua conta oficial no Facebook, e que contou com a participação dela, da mãe dela e dos dois filhos dela.

"Eu fiz sexo a três uma vez. Eu era muito, muito jovem. Tipo, com 20 e poucos nãos. Não gostei. Eu simplesmente não tive o nível de intimidade que eu gostaria. Mas eu tentei essa vez e concluí: 'Bem, isso não é para mim"", afirmou a atriz que atualmente tem 47 anos.

Durante o vídeo, a atriz disse que era "apenas uma criança" em busca de novas experiências. No entanto, ela afirmou que estimula que as pessoas – inclusive os filhos – a terem experiências do tipo caso se apaixonem por mais de um indivíduo ao mesmo tempo.

O tema do programa foi sugerido pela filha dela, Willow, que também é atriz e cantora. "Ela tem seguido um trisal no Instagram e as coisas acabaram acontecendo. Ela ficou muito curiosa sobre o poliamor", revelou Jada. Ao lado de Will Smith, a atriz é pai de Willow (18 anos) e Jaden Smith (21 anos). Eles estão casados desde 1997.