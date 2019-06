Masterchef Brasil: cozinheiros precisam preparar receitas com grãos neste domingo

Neste domingo, 23, às 20h, os onze melhores cozinheiros desta temporada do MasterChef Brasilenfrentarão um desafio diferente. Eles terão que preparar um prato que tenha um grão como grande protagonista.

Além disso, os competidores não poderão usar nenhuma proteína animal em suas receitas, devendo transformar o grão no principal elemento de um prato original, criativo e cheio de sabores.

"A massa do Helton ficou zoada", afirma André Boratto

Os oito cozinheiros que não se salvarem no primeiro desafio irão encarar uma prova em duplas para continuar na competição. Juntos, eles deverão preparar uma lasanha que represente as ideias dos dois, mas somente um poderá cozinhar de cada vez.

Eles terão que fazer a massa, o molho e os recheios trabalhando de maneira alternada de 10 em 10 minutos. As melhores duplas se salvam e a pior vai para um duelo final de eliminação: os dois concorrentes deverão fazer uma sobremesa clássica francesa, o crêpe suzette. O autor do pior crêpe deixa a competição.

MasterChef Para Tudo

Na próxima terça-feira, 25, às 22h, a Band exibe mais um episódio do MasterChef Para Tudo. Apresentada por Ana Paula Padrão, a atração vai mostrar cenas inéditas, curiosidades e bastidores do programa exibido no domingo. Jiang Pu e Murilo Oliveira ensinarão uma receita que se destacou, enquanto o chef Henrique Fogaça vai preparar um delicioso prato assado na brasa de uma churrasqueira. E ainda uma entrevista com Elisa Fernandes, campeã da primeira temporada, que vai mostrar como está a vida após a experiência no talent show.

Prêmios

Nesta temporada, todos os desafios do MasterChef Brasil seguem valendo prêmios. Após a conquista do avental, os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valerão R$ 500 para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor do talent show vai ganhar o troféu MasterChef; R$ 250 mil; uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris; uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville. Já a Barilla vai levar o vencedor para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.

O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.

O MasterChef Brasil, formato da Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health, com reapresentação às quartas-feiras às 20h30.