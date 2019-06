Harry e Meghan terão fundação de caridade separada de William e Kate

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan, vão realizar trabalhos de caridade separados da fundação do príncipe William e Kate. O duque e a duquesa de Sussex vão criar sua própria fundação de caridade no fim deste ano, segundo o Palácio de Kensington. A Fundação Real, no entanto, que já dura uma década, vai seguir sendo o principal meio filantrópico dos herdeiros do trono;

Segundo especialistas em assuntos da família real, o movimento foi o último de uma série na divisão dos deveres públicos dos casais. Eles já separaram formalmente suas casas, e Harry e Meghan mudaram funcionários e escritórios do Palácio de Kensington para o Palácio de Buckingham no início deste ano.

Harry e Meghan se mudaram para a propriedade da família real em Windsor, a oeste de Londres, de uma casa de campo na área do Palácio de Kensington, onde vivem o duque e a duquesa de Cambridge.

Jornais britânicos especulam há meses sobre diferenças e disputas entre os irmãos e suas cônjuges e alguns apontaram que a decisão sobre a Fundação Real seria outro exemplo disse.

"Essas mudanças são planejadas para complementar o trabalho e as responsabilidades de Suas Altezas Reais, enquanto se preparam para assumir seus papéis futuros, e para alinhar melhor suas atividades de caridade com suas novas famílias", declarou o Palácio de Kensington em comunicado.