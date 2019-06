Vikings: Lagertha anuncia nova batalha em teaser da 6ª temporada

Sem data de estreia oficial divulgada, "Vikings" deve retornar para sua sexta e última temporada até o final deste ano. No entanto, os fãs já podem esperar uma nova batalha encabeçada por Lagertha.

Esta semana, Katheryn Winnick publicou um teaser revelador, no qual sua personagem promete lutar por Kattegat com todas as suas forças. Confira:

"Esse é o meu reino.

E devo protegê-lo e cuidar do meu povo.

Principalmente agora que devemos esperar por outro ataque do rei Harald. Você entendeu?"

É provável que este teaser faça parte de um trailer completo que será apresentado em julho, durante a Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos.