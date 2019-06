Riverdale: Diretor anuncia episódio mais importante da série na 4ª temporada

O diretor de “Riverdale”, Robert Aguirre-Sacasa, anunciou que a quarta temporada começará com o episódio mais importante deste ano e talvez de toda a série.

A notícia foi compartilhada por Twitter e revelou que o próximo início de temporada será uma homenagem ao ator a Luke Perry, que morreu em março por um acidente vascular cerebral.

Na publicação do Twitter, Aguirre-Sacasa incluiu uma imagem do roteiro do primeiro episódio da entrega, intitulado "In Memoriam".

"Provavelmente o episódio mais importante de # Riverdale que vamos fazer este ano, se não sempre. Uma homenagem ao nosso amigo. Grato por esta oportunidade de homenagear Luke e Fred"., escreveu na rede social.

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. ❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/MH7xOjNyDu

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) June 19, 2019