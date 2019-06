Remake de 'Crash Team Racing' acelera rivalidade dos jogos de corrida de kart

A década de 1990 acirrou a concorrência entre três grandes empresas japonesas dos videogames em busca do protagonismo.

Com o sucesso do personagem Mario, da Nintendo, rivais criaram seus próprios mascotes para conquistar os jogadores. Enquanto a Sega buscou a rebeldia com o ouriço azul Sonic, a Sony apostou na total loucura com Crash.

O marsupial geneticamente alterado ganhou a simpatia dos fãs do primeiro PlayStation, lançado em 1994, com seus jogos e presenças em comerciais cheios de provocações – no mais emblemático, o “bandicoot” vai à sede da Nintendo e usa um megafone para dizer: “O seu maior pesadelo chegou”.

A rivalidade gerou títulos importantes dos três protagonistas, já que as empresas reaproveitavam ideias umas das outras para diferentes gêneros, como plataforma, tabuleiro e corrida.

Neste último, Crash teve um de seus maiores triunfos com "Crash Team Racing", de 1999, que vinte anos depois ganha um remake especial para a última geração de consoles.

Em “Crash Team Racing Nitro-Fueled”, disponível nesta sexta-feira (21) para Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, o jogador tem a oportunidade de revisitar as 18 pistas do clássico, além de 13 circuitos de “Crash Nitro Kart”, de 2003.

Divulgação/Activision

Cada detalhe foi recriado em alta definição, dando uma experiência completamente nova ao jogador que guardou com carinho os polígonos simples dos primórdios do 3D.

A interface segue parecida com a do original, além da mecânica que incentiva o uso de poderes de ataque e defesa na disputa pelo pódio.

Todos os modos do apelidado CTR estão disponíveis, como Aventura e Batalha, além da experiência multiplayer que, pela primeira vez em um título de corrida do Crash, também estará disponível online.

Em cima, o jogo original, de 1999. Embaixo, o remake lançado nesta sexta-feira (21) / Divulgação/Activision

A Activision, responsável pela distribuição do jogo, ainda promete novos conteúdos sazonais gratuitos, como pistas, personagens e customizações.

Apesar do diferente momento no mercado de videogames, “Nitro Fueled” dá um novo gás à competição pelo gênero de corrida de kart. Em maio, a Sega lançou Team Sonic Racing e a Nintendo segue surfando no sucesso do Mario Kart 8. Escolha o seu e pise fundo!