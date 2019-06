'Música na Band' exibe show de Dilsinho nesta sexta

Nesta sexta-feira (21), às 22h, o "Música na Band" leva ao ar o show Terra do Nunca, do cantor de pagode Dilsinho.

No programa, o cantor apresenta seu hit "Péssimo Negócio", além de "Santo Forte", com participação de Luan Santana. Outros sucessos como "12 Horas" e "Refém" também estão no repertório.

O espetáculo traz ainda músicas com participações de artistas como Ivete Sangalo (na canção Iôiô) e Léo Santana (em Nossa Lua).

O Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, na tela da Band, com apresentação de Rick Bonadio.