Estreias da Netflix: Filmes, séries e documentários que entram para o catálogo na 3ª semana de junho

Mais uma temporada de novidades da Netflix foi aberta e diversos filmes e séries entraram ou entrarão para o catálogo esta semana. Confira todas as estreias:

18 de junho

Adam Devine: Best Time of Our Lives (stand-up)

19 de junho

Democracia em Vertigem

Hip-Hop Beats

Jogos da Memória

20 de junho

Alerta Lobo

21 de junho

Ad Vitam (1ª temporada)

Garotas no Cárcere (2ª temporada)

Bolívar (1ª temporada)

Dark (2ª temporada)

EVANGELION: DEATH (TRUE)

Go! Viva do seu jeito (2ª temporada)

Neon Genesis Evangelion

Pompas Fúnebres em Família (2ª temporada)

Professor Iglesias (2ª temporada)

The End of Evangelion

The Confession Tapes (2ª temporada)

22 de junho

Monster Trucks

Com a Palavra: Arnaldo Antunes