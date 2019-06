O Rei Leão: Teaser de live-action tem Beyoncé e Donald Glover cantando

O novo teaser do live-action de "O Rei Leão" encantou os fãs com Beyoncé e Donald Glover cantando "Can You Feel The Love Tonight", música de Elton John que embala o romance entre Simba e Nala, agora dublados pelos cantores.

No vídeo divulgado pela Disney, Mufasa diz para seu filho, Simba, ainda filhote: "Olhe para as estrelas. Os grandes reis olham para nós daquelas estrelas, assim como eu irei."

"O Rei Leão" estreia em 18 de julho.

Veja o vídeo: