Stranger Things, La Casa de Papel e mais: as séries que chegam em julho na Netflix

Para regar suas férias com novas temporadas de séries de sucesso, e outros lançamentos que prometem, conte com a programação de julho na Netflix.

A plataforma de streaming divulgou as novidades para o mês, e muitos nomes queridinhos estão na lista.



Confira a lista a seguir, por ordem de estreia:

Os Últimos Czares (03/07)

A série americana fala sobre os últimos dias da linhagem de czares no poder na Rússia, quando o país é tomado por uma rebelião no século 20. A família de Nicolau II protagoniza a trama, que envolve política, história e família.

Stranger Things 3 (04/07)

Uma das séries mais amadas da Netflix está de volta, com um enredo louco ambientado em 1985, envolvendo ratos assassinos, espionagem russa e um novo shopping center. Confira o trailer!

Kakegurui: Temporada 2 (04/07)

O anime continua, com Yumeko ainda dando as cartas na Academia Hyakkakou: uma escola onde o jogo deixa os estudos em segundo plano.

Queer Eye: Temporada 4 (19/07)

O reality show que celebra a diversidade e o amor está de volta, com os Fab Five dando muitas dicas de estilo, makeovers do coração e muito chororô!

La Casa de Papel: parte 3 (19/07)

Outro fenômeno do streaming voltou! Depois de fugir com um bilhão de euros do FNMT, o professor recebe um telefonema: um dos membros do grupo foi capturado. A única maneira de resgatá-lo e proteger o esconderijo dos outros é reunir todos para realizar um novo assalto, o maior roubo já pensado.

Comedians in Cars Getting Coffee: Recém-passado 2019 (19/07)

O divertidíssimo talk-show de Jerry Seinfeld continua dando carona a celebridades da comédia, com entrevistas regadas a café, risadas e carros incríveis.

Supermães: Temporada 2 (25/07)

Kate, Frankie, Anne e, agora, Ian vão crescendo junto com os filhos enquanto tentam conciliar crianças, carreira, relacionamentos difíceis e o inevitável envelhecimento.

Outra Vida (25/07)

Na mais recente empreitada da Netflix na ficção científica, a astronauta Niko Breckenridge e sua tripulação embarcam em uma arriscada missão para descobrir a origem de um misterioso artefato alienígena.

Orange Is the New Black: temporada 7 (26/07)

A nova temporada de OItnB vem com gosto agridoce: doce, pois as prisioneiras mais divertidas da Netflix estão de volta; mas amargo, pois é a última vez que elas estarão nas telas. Na última fase da série, Piper terá de se adaptar à vida além dos muros de Litchfield.

Sugar Rush: Temporada 2 (26/07)

Também chega à plataforma a segunda temporada do reality show Sugar Rush, que coloca equipes em disputa para entregar as melhores receitas de confeitaria.

RuPaul's Drag Race: temporada 10 (30/06)

Acompanhe mais uma competição coordenada por Mama Ru, para escolher qual de suas fabulosas drags merece ser a próxima Super Queen.

Turma do Peito: temporada 2

"Turma do Peito" acompanha as dores e delícias da vida de uma mãe de primeira viagem.