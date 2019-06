Crítico de cinema Rubens Ewald Filho morre aos 74 anos

Rubens Ewald Filho, crítico de cinema em São Paulo, faleceu nesta quarta-feira (19) aos 74 anos. O jornalista estava internado no Hospital Samaritano desde o final de maio, após desmaiar e cair em uma escada rolante.

O desmaio foi causado por uma arritmia cardíaca e, desde então, o "homem do Oscar" estava internado em estado grave.

A assessoria de Rubens confirmou a informação. O crítico tornou-se famoso principalmente por sua participação nas transmissões brasileiras da cerimônia do Oscar, as quais comentava e opinava ao vivo, demonstrando intenso conhecimento do cinema, seus mecanismos e personagens.

Ele participou também na curadoria de festivais de cinema, frequente no Festival de Cinema de Gramado.

O escritor nasceu em Santos (SP), e além de sua carreira na crítica, também escreveu para telenovelas. Rubens assina produções como Éramos Seis (1977), Gina (1978), e Uma História de Amor (1980), e passou por boa parte das grandes emissoras brasileiras, tendo atuado na Band, no SBT, na Globo, na Record, e no canal fechado TNT.