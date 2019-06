Radialista Salomão Esper recebe Troféu APCA

A Associação Paulista de Críticos de Arte entregou na noite da última segunda-feira (17) o Troféu APCA aos melhores do ano de 2018 em cerimônia realizada no Teatro Sérgio Cardoso.

O Grupo Bandeirantes de Rádio foi homenageado com o prêmio especial do júri na categoria rádio, que reconheceu a cobertura da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, realizada pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM.

O radialista Salomão Esper, da Rádio Bandeirantes, também foi escolhido para receber a homenagem especial da categoria.

O discurso dele, aliás, foi responsável por um dos momentos mais divertidos da noite. “Comecei em 1948 e percebi que hoje a APCA trabalhou bem. Se fosse mais tarde, seria uma homenagem póstuma”, brincou Esper, que em outubro completa 90 anos.

A apresentadora Fernanda Lima recebeu o prêmio de melhor programa de televisão por “Amor e Sexo”, e o ator Sérgio Mamberti pôs a plateia em pé ao receber o Grande Prêmio da Crítica na categoria teatro.

Os vencedores da categoria teatro infantil foram enfáticos quanto à importância do setor para a formação de público, enquanto Rubens Oliveira, premiado por melhor criação/coreografia em dança, puxou o tom politizado da festa: “Genocídio negro nunca mais”, conclamou o artista.