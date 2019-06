Divulgadas primeiras imagens de novo filme com Meryl Streep e Emma Stone; confira

Indicada ao Oscar de Melhor Diretora e Melhor Roteiro por Lady Bird – Hora de Voar, a cineasta Greta Gerwig está de volta, e traz um exército de estrelas consigo. Seu novo trabalho, "Little Women", teve suas primeiras imagens divulgadas nesta quarta-feira (19) na revista estadunidense Vanity Fair.

O longa será uma adaptação do clássico de Louisa May Alcott, "Mulherzinhas", que ganhou outra famosa versão para o cinema em 1994. "Adoráveis Mulheres", naquela década, trouxe ninguém menos que Winona Ryder e Christian Bale, Kirsten Dunst, Claire Danes e Susan Sarandon. Ainda, em 1933, outra versão foi encabeçada por Katherine Hepburn, atriz icônica da Velha Hollywood.

O elenco da versão de Gerwig não fica para trás. Saoirse Ronan e Timothée Chalamet, que já trabalharam com a diretora em Lady Bird, retornam, desta vez como melhores amigos vivendo no século 19. Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen serão suas irmãs nas telonas, e Laura Dern completa o núcleo familiar, como mãe das quatro.

Quer mais? Também está escalada, no papel de uma excêntrica tia, a lendária Meryl Streep. Confira as primeiras imagens da produção, incluindo uma foto de bastidores com a própria:







O filme tem previsão de estreia para dezembro de 2019.