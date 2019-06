Jennifer Morrison, de 'Once Upon a Time', se junta ao elenco de 'This is Us'

A atriz Jennifer Morrison foi confirmada, na terça-feira (19), no elenco regular da quarta temporada da série de TV "This is Us". A NBC não divulgou ainda qual será seu papel na trama.

Morrison ficou conhecida por seu papel em "Once Upon a Time", em que interpretou a protagonista Emma Swan. Ela também esteve no remake de "Star Trek" e nas séries "House" e "How I Met Your Mother". Seu último trabalho foi na série "Euphoria", como diretora do quinto episódio da produção da HBO.

"This is Us" é uma das séries de maior audiência da TV americana, a ponto de ter garantido mais três temporadas. No elenco principal estão Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson e Chris Sullivan.

A quarta temporada estreia no dia 24 de setembro.

Assista ao trailer: