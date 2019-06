Todo aquele jazz invade SP: orquestra de Nova York se apresenta na capital paulista

Considerado um dos principais propagadores do jazz neste início do século 21 e fervoroso entusiasta da educação musical, o trompetista Wynton Marsalis, 57, abre nesta quarta-feira (19) uma intensa programação por São Paulo ao lado da Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Até o dia 30, os músicos vão percorrer oito unidades da rede Sesc realizando concertos, workshops, jams, palestras, ensaios e bate-papos que visam promover a paixão deles por este gênero musical.

Leia mais:

Radialista Salomão Esper recebe Troféu APCA

“Detetive Pikachu foi feito por fãs”, diz brasileiro da produção

“Isso não é apenas trabalho, é uma forma de vida”, disse Marsalis, na manhã de ontem, a jornalistas. “Somos muito focados naquilo que queremos entregar e faremos todo o possível para justificar nossa presença aqui.”

A carreira do artista veio de berço: ele é um dos quatro filhos de Ellis Marsalis, 84, que enveredaram pelo jazz após o incentivo permanente do pai, em Nova Orleans.

“Eu o vi lutar por muitos anos por ter uma grande crença no poder da música de transformar não só as comunidades, mas as pessoas”, lembra Marsalis, que vê o trabalho de educador como algo intrínseco ao trabalho artístico. “Estamos todos aprendendo em qualquer nível”, diz.

Além do caráter educativo, o projeto também cultiva intercâmbios: os brasileiros Hamilton de Holanda, Nailor Proveta e Ari Colares participam de apresentações com a orquestra no Sesc Pinheiros.

Os ingressos estão esgotados, mas haverá uma transmissão ao vivo neste sábado, às 21h, no site do Sesc, e o encerramento, no dia 30, terá um concerto gratuito, às 11h, no Sesc Parque Dom Pedro 2º.

“Vejo o Brasil como nosso primo musical. Sinto que a música sempre pode romper barreiras”, exalta o saxofonista Ted Nash.

A abertura acontece com um ensaio aberto, nesta quarta, às 14h30, no Sesc Consolação. Os ingressos são grátis e distribuídos 1 hora antes.