Com agenda internacional, Gloria Groove inicia nova turnê em SP

A cantora Gloria Groove anunciou, na terça-feira (18), uma nova turnê com novo formato, a #Fase3Tour. A ideia é dividir a apresentação em três partes, baseada no que a drag queen entende como os pilares da nossa existência: corpo, alma e espírito.

"O espetáculo inicia-se com algo voraz e animalesco, que retrata o primitivo; passa por um momento mais sentimental remetendo a um renascimento, e culmina em um discurso progressista, saudando o futuro", conta Gloria.

Os maiores hits da cantora estão garantidos no setlist dessa turnê. De "Muleke Brasileiro" a "YoYo", as apresentações trarão músicas que tornaram Gloria Groove uma das maiores drag queens do Brasil.

O primeiro show da #Fase3Tour acontece nesta quarta-feira (19), na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca), às 22h.