Filme ‘Deslembro’ usa anistia para discutir a memória

Com uma trajetória celebrada antes mesmo de sua estreia, que inclui o prêmio da crítica do Festival de Biarritz, “Deslembro”, de Flávia Castro, chega aos cinemas nesta quinta-feira (20) para discutir a formação da memória.

O longa é ambientado em 1979. Joana (Jeanne Boudier) é uma adolescente que ama rock e literatura e mora em Paris. O mundo dela dá uma reviravolta quando a anistia é decretada no Brasil.

O episódio a faz voltar para o Rio, onde nasceu e de onde foi levada embora após seu pai desaparecer nos porões da ditadura militar.

Esse retorno provoca uma mistura entre as lembranças suscitadas e as novas interpretações para seu próprio passado, mudando a percepção de Joana quanto a seu lugar no mundo.

Confira o trailer: