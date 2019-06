Série turca vira febre entre brasileiros, que assistem à trama mesmo sem legenda

Uma comédia romântica com gente linda, muita reviravolta e uma boa pitada de drama. Receita para grande parte das novelas e séries produzidas em escala industrial aqui e nos Estados Unidos, não é mesmo? Mas e se você ficasse viciado em uma história dessa apesar de não entender bulhufas o que dizem os protagonistas?

Essa é a situação de muitos brasileiros que se encantaram pela série turca "Erkenci Kus" (literalmente, pássaro que madruga, expressão que se explica ao longo dos episódios), originalmente exibida pelo canal local Star TV e protagonizada por Demet Özdemir e Can Yaman, que estão se tornando astros aqui também in 'terra brasilis'.

É que, apesar do hype crescente, nem sempre há legendas disponíveis para a história da jovem Sanem (Demet), que sonha em se tornar escritora, mas tem de encarar a realidade familiar: seus pais querem que ela se case ou comece a trabalhar em um emprego 'normal'. Ela consegue emprego em uma agência publicitária e logo se apaixona pelo chefe, Can (Yaman – sim, o galã e o personagem têm o mesmo nome).

O jeito, quando não se encontra episódios e muito menos legendas, é se virar e assistir no site do canal, que publica trechos da trama. Mas também há casos de ansiedade pura em que a vontade de assistir supera a necessidade de entendimento. Tudo é comentado no Twitter, o que costuma levantar expressões em turco nos Trending Topics. O Facebook reúne mais de 7.000 fãs na página Erkenci Kus Brasil.

Assistindo #erkencikuş em turco pq não aguento esperar soltarem o ep legendado. Meu caso é grave. — xélelelou (@doidanojao) June 19, 2019

A série estreou exatamente há quase um ano. E, para deleite dos fãs, é longa. A primeira temporada ainda está rolando e está no episódio 44. E a torcida da galera brasileira é para que o público da Turquia continue garantindo a audiência e, consequentemente, o segundo ano seja confirmado.

Os protagonistas de "Erkenci Kus"



O casal protagonista tem um histórico de papéis principais na televisão turca, mas nada que se compare ao êxito de "Erkenci Kus", pelo qual ganharam prêmios de atuação no troféu local Golden Butterfly.

Demet Özdemir, 27 anos, começou a carreira artística como dançarina, inicialmente na equipe da cantora Bengü, e depois em um grupo de dança. Já Can Yaman, 29, se formou em Direito e chegou a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos em 2012 por sua Universidade antes de começar a fazer trabalhos como modelo.

E, SIM, para quem começou nisso agora e já shippa: os dois estão namorando também na vida real!