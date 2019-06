Sem Pabllo Vittar, Anitta e Major Lazer lançam nova música; confira

O grupo de música eletrônica Major Lazer lançou uma nova música nesta quarta-feira (19). O trio se juntou mais uma vez a Anitta para mais uma parceria que promete bombar, se for considerar a repercussão de "Sua Cara".

Sem Pabllo Vittar, dessa vez a carioca canta sozinha "Make it Hot". Embora tenha um nome em inglês, a canção é toda em espanhol. "Anitta, a deusa trilíngue do Brasil e uma guerreira por justiça na Terra", apresenta Major Lazer, em divulgação da faixa.

A música faz parte do quarto álbum, ainda sem título definido ou data de lançamento. "Can’t Take It From Me", com Skip Marley, foi o primeiro single do futuro disco.

"Make it Hot" vai ganhar um clipe em breve. A gravação aconteceu na Costa Rica, no começo do mês passado.

Ouça: