Primeira heroína lésbica da TV, 'Batwoman' ganha data de estreia

A mais nova série da The CW já tem uma data para chegar à televisão: "Batwoman" estreia no dia 6 de outubro deste ano. O anúncio foi feito pela própria emissora, que também revelou a data de lançamento dos novos episódios de "Supergirl", "Riverdale" e "Arrow".

A protagonista "Batwoman", personagem da DC Comics, será interpretada pela atriz Ruby Rose, conhecida por seu trabalho em "Orange Is the New Black". Ela será a primeira heroína homossexual a estrelar uma série de televisão.

Anos após o desaparecimento de Batman, a cidade de Gotham vive momentos de caos. A namorada de Katy Kane também desaparece, motivando a super-heroína a lutar contra o crime como a vigilante Batwoman. Na trama, ela é prima de Bruce Wayne, o Batman, e dá continuidade ao seu legado.

Assista ao trailer (em inglês):