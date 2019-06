Saiba mais sobre Igor Marchesi, suposto novo namorado de Luana Piovani

Depois de muita especulação sobre o novo par de Luana Piovani, eis a confirmação: o ator capixaba Igor Marchese, 32 anos, foi o escolhido da atriz. Segundo o UOL, os dois estão estão namorando.

Nesta terça-feira (18), Luana publicou fotos em que aparece juntinho do ator, que, como ela, é radicado em Portugal. Ela também postou fotos em que o rapaz aparece ao lado dos filhos dela, Dom, Bem e Liz, do relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

"Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, se ajudando, fortalecendo, se divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária. Ainda me lembro da entrevista que te dei, Igor Marchesi, quando me apaixonei por Portugal, há 3 anos. Agora, ja aqui e tendo você junto a nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho. Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos", escreveu a atriz.

Marchesi está em Portugal há cinco anos, mas já trabalhou na Globo. Ele interpretou um surfista na novela "Fina Estampa" (2011), de Aguinaldo Silva.

Em terras lusitanas, ele fez as novelas "Coração d'Ouro" e "Ouro Verde". Neste ano, fez a série Casa do Cais.