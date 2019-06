Pink lança clipe para música '90 Days'; assista

A cantora Pink lançou, nesta terça-feira (18), o clipe para a música "90 Days", seu novo single. A faixa conta com a participação de Wrabel e faz parte do álbum "Hurts 2B Human", divulgado em abril.

O vídeo começa com imagens da artista durante uma entrevista ao "The Ellen DeGeneres Show". Na sequência, Pink canta sua insatisfação com um relacionamento estagnado. O marido da cantora, Carey Hart, atua no clipe.

Assista: