Pabllo Vittar se apresenta em homenagem à Rainha Elizabeth na ONU

A agenda de Pabllo Vittar nos Estados Unidos não para de crescer. De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cantora se apresenta nesta terça-feira (18) em uma solenidade na ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

A festa da Missão do Reino Unido homenageia o aniversário da Rainha Elizabeth II, que completou 93 anos em 21 de abril.

Neste fim de semana, a drag queen mais famosa do Brasil é uma das atrações da Parada do Orgulho LGBT de Miami. Na próxima semana, entre os dias 29 e 30, Pabllo volta a Nova York para a parada da Big Apple.