'Vingadores' e 'Game of Thrones' vencem o MTV Movie & TV Awards

"Vingadores: Ultimato" como melhor filme e "Game of Thrones" como melhor série foram os grandes vencedores dos prêmios MTV Movie & TV Awards, segundo divulgação feita na noite de segunda-feira (17), pela emissora de TV americana.

Embora a cerimônia tenha sido realizadas no último sábado, em Santa Monica, na Califórnia, a MTV só transmitiu na segunda-feira a premiação apresentada pelo ator Zachary Levi, protagonista do filme "Shazam!".

O longa "Vingadores: Ultimato", que com US$ 2,743 bilhões, é o segundo filme de maior bilheteria da história, levou o prêmio de melhor filme, assim como reconhecimentos para o melhor herói de Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) e melhor vilão para Josh Brolin (Thanos).

Por sua vez, a superprodução televisiva "Game of Thrones", que chegou ao final no mês passado, recebeu o prêmio de melhor série no MTV Movie & TV Awards.

A premiação historicamente é bastante descontraída, com categorias como melhor beijo ou melhor luta, e, além disso, uma de suas singularidades é que elas não distinguem entre homens e mulheres em suas seções de ação.

Lady Gaga levou o prêmio de melhor atuação em cinema pelo filme "Nasce Uma Estrela", enquanto Elisabeth Moss ganhou o mesmo prêmio, mas na categoria de séries de televisão, em seu trabalho em "The Handmaid's Tale".

Entre as distinções do MTV Movie & TV Awards também estão incluídos o prêmio de melhor documentário para "Surviving R. Kelly", o prêmio de melhor performance cômica para Daniel Levy ("Schitt's Creek") ou o reconhecimento do melhor beijo de Noah Centineo & Lana Condor ("Para Todos os Garotos que Já Amei").