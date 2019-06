MasterChef Para Tudo: Roberta Magro, do MasterChef Profissionais 2018, ensina a fazer o temido bife Wellington

A Band exibe nesta terça-feira, 18, às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. A atração vai relembrar os melhores momentos da edição do último domingo, na qual os participantes eliminados tiveram a chance de voltar para a cozinha mais famosa do Brasil.

Para surpreenderem os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, eles se dividiram em trios e cozinharam carnes, aves e peixes na brasa. Os dois melhores trios voltaram ao estúdio do MasterChef Brasil para decidir quem recuperaria o avental em uma das provas mais famosas do programa: o bife Wellington.

O programa ainda conta com a participação de Roberta Magro, que esteve na terceira temporada do MasterChef Profissionais. Ela ensinará como fazer um filé mignon Welligton ao molho de vinho tinto, além de contar um pouco sobre a sua experiência no talent show.

Tem ainda o chef Erick Jacquin dividindo um momento muito especial com seus fãs: o aniversário da pessoa responsável por sua vinda ao Brasil. Para completar, outros ex-participantes explicam alguns termos técnicos utilizados na cozinha profissional no quadro Dicionário Gastronômico.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.