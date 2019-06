VÍDEO: Flor, filha de Bela Gil, exibe vozeirão para plateia na Itália

A chef Bela Gil se derreteu pela filha, Flor Gil Demasi, em seu Instagram na segunda-feira (17). Num vídeo gravado pela mãe, a pequena aparece cantando uma canção do grupo Sinara, formado por seu tio, José Gil, e os primos João e Francisco Gil – filho e netos de Gilberto, lendário da música popular brasileira.

LEIA MAIS:

Criadores de Black Mirror avaliam memes tipicamente brasileiros em vídeo

‘Vingadores’ e ‘Game of Thrones’ vencem o MTV Movie & TV Awards

Com apenas 10 anos, Flor exibe afinação e segurança no palco, diante à um público majoritariamente italiano, na comuna de Bra. A apresentação de "Sem Ar" encantou também os seguidores e amigos de Bela – como a irmã, Preta Gil, e as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Pabllo Vittar.

Confira a seguir o clipe, e a legenda da mãe coruja:

"Não tenho palavras pra descrever a emoção de ver a minha filha de 10 anos se apresentando de uma maneira linda, segura e corajosa pra uma plateia italiana!!! E levando a música do tio @josegilm e primos @joaogil14 e @franciscogil pra longe. Te amo filha @florgildemasi!!!".

Ouça também uma versão extendida do cover da menina, publicado em seu Instagram pessoal: