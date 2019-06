Exposição gratuita na Unibes Cultural explora universo do cordel

A Unibes Cultural recebe, a partir desta terça-feira (18), a exposição "Arraial da Cidade Cordel 2×10". Tradicional no Nordeste do país, o público paulistano pode conhecer um pouco mais do universo desse tipo de literatura no espaço da Sumaré.

A mostra está baseada em imagens de cinco tipos de cordel: crônicas, fantásticos, românticos, sobre bichos e casos – estes últimos carregam um tom de fofoca com ironia e humor.







As peças expostas remontam clássicos da literatura de cordel, reinterpretados pelos artistas Claudio Tózzi, Flora Rebollo, Camile Sproesser, Gokula Stoffel, Rodrigo Bueno, Eveline Sin, Carla Caffé, Bruno Dunley, Antonio Sobral e Pedro Caetano.

"Arraial da Cidade Cordel 2×10" fica em cartaz até o dia 21 de julho.

Serviço

Na Unibes Cultural (r. Oscar Freire, 2500 – Sumaré). Abre hoje. De ter. a dom., das 10h às 19h. Grátis.