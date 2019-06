BGS 2019: última oportunidade para comprar ingressos com 31% de desconto

A Brasil Game Show vai aos poucos apresentando as suas atrações para a edição de 2019, que ocorre entre os dias 10 e 13 de outubro no Expo Center Norte, zona norte de São Paulo. Até o momento, já foram reveladas as participações de grandes empresas, como a Epic Games e o YouTube, além de grandes convidados internacionais, como John Romero, de DOOM e Quake, e Hidetaka Miyazaki, diretor de Sekiro: Shadows Die Twice, e Charles Martinet, dublador do icônico personagem Mario, da Nintendo.

Quem ainda não garantiu seu ingresso para a feira tem a última oportunidade nesta terça-feira (18) de comprá-los no segundo lote, com desconto de 31%. A entrada para um único dia custa R$ 89. Já quem quiser aproveitar os quatro dias com um único ingresso pode pagar R$ 267. A partir de quarta-feira (19), os preços sobem para R$ 95 e R$ 285, respectivamente.

Os que ainda quiserem aproveitar um dia extra mais vazio podem comprar o pacote BGS Premium ou Business, com entrada no dia de imprensa – 9 de outubro – por R$ 549. Na quarta, a credencial passa a custar R$ 599.

Os ingressos estão sujeitos à lotação para cada dia. No sábado, por exemplo, não é mais possível comprar uma entrada avulsa.