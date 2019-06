Clipe de Baco Exu do Blues supera Beyoncé e Jay-Z e leva grande prêmio em Cannes

O rapper baiano Baco Exu do Blues não precisa mais querer ser Jay-Z: pelo menos no Cannes Lions, festival internacional de criatividade, ele já o superou.

Nesta terça-feira (18), o curta/videoclipe "Bluesman", que tem como trilha três das canções do álbum homônimo de Baco, foi agraciado com o prêmio máximo na categoria "Entretenimento para Música", recebendo um Grand Prix que, neste ano, também foi dado a Childlish Gambino por "This Is America".

"Bluesman" teve produção pela plataforma Coala.lab, vinculada ao Coala Festival, junto às produtoras Stink e AKQA. A direção foi por conta de Douglas Bernardt. Com pouco mais de oito minutos, seu lançamento surpreendeu os adoradores do gênero, e lançou Baco para além do nicho do hip hop brasileiro.

A concorrência estava pesada na categoria. Além de "This Is America", o clipe de "Apeshit", da parceria entre Beyoncé e Jay-Z e filmado no Museu do Louvre, também estava na corrida.

Assista ao premiado "Bluesman" abaixo: