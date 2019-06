APCA elege Amor e Sexo o melhor programa da TV em 2018

View this post on Instagram

Estou muito feliz de receber hoje o prêmio de Melhor Programa de TV da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) pelo "Amor e Sexo". Nosso programa é feito por muitas mãos, olhares e vozes. Por isso, este é um prêmio de todos. Da equipe, dos convidados e de quem nos acompanha. O "Amor e Sexo" é um programa de entretenimento e também político, porque não hesitamos em nos posicionar contra qualquer forma de preconceito. Acreditamos que, só assim, teremos um mundo socialmente justo.