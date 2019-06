Anitta e Ludmilla vão cantar juntas no MTV Miaw 2019

Anitta e Ludmilla se apresentarão juntas na segunda edição do MTV Miaw (Millennial Awards). O show foi confirmado na segunda-feira (17), pelo perfil oficial da MTV Brasil nas redes sociais.

As cantoras têm duas músicas juntas: "Onda Diferente", do álbum "Kisses" de Anitta, e "Favela Chegou", do DVD Hello Mundo de Ludmilla. Ainda não há informações se elas cantarão uma dessas músicas ou uma terceira.

Além das cariocas, uma atração internacional já teve show confirmado também. Responsável por músicas como "Closer" e "Without Me", Halsey trará seus sucessos para o palco da premiação.

O MTV Miaw 2019 acontece no próximo dia 4 de julho, às 22h. O público pode votar pelo site oficial do evento ou pelas redes sociais, utilizando as hashtags #MTVBR específicas para cada categoria e indicado.